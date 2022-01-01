АПРИМИРА в Минске
Апримира – это среднерослое дерево, идеально подходящее для небольших садов, потому что оно не занимает много места, сохраняя при этом впечатляющую урожайность. Вы сможете наслаждаться его плодовитостью на протяжении многих лет.
Плоды этого сорта просто невероятные – крупные, весом 50-70 граммов и овальной формы, они поражают своим внешним видом! Кожица фруктов насыщенного желтого цвета с румяной натяжкой на солнечной стороне и густым пруиновым налетом, который легко стирается, создаёт прекрасное визуальное впечатление.
Мякоть плодов Апримира – это настоящий гастрономический шедевр. Ярко-желтая, плотная и сочная, она издает восхитительный аромат, а вкус этих плодов нельзя забыть – они очень сладкие и обладают превосходным вкусом, что делает их идеальными как для употребления в свежем виде, так и для переработки в варенья, компоты и десерты.
Плоды начинают созревать примерно с 20 по 30 августа, созревание плодов имеет растянутый характер.
Апримира имеет хорошую зимостойкость. Этот сорт отличается высокой устойчивостью к грибным болезням, что делает его идеальным выбором для садоводов, стремящихся уменьшить использование химических средств защиты.
Характеристики
|
Срок созревания
|Среднеранний
|
Форма ягоды
|Овальная
|
Размер ягод или плодов
|Крупные
|
Масса плода
|50-70 грамм
|
Вкус
|Сладкий
|
Цвет ягод или плодов
|Желтый с красным румянцем
|
Аромат
|Средний
|
Преимущества сорта
|Морозоустойчивый, Насыщенный цвет, Высокоурожайный, Скороплодный, Устойчивый к заболеваниям
|
Страна селекции
|США
|
Особенности
|Косточка отделяется хорошо
Предоставляем 100% гарантию на весь наш посадочный материал. Мы используем максимально надежную упаковку. Все саженцы проходят контроль во время выкопки, упаковки и сбора заказа, а также непосредственно во время его отправления. В Ваш сад отправляются только самые крепкие, жизнеспособные и здоровые растения.
Подробно ознакомиться с условиями гарантии вы можете на отдельной странице "Гарантии и возврат".
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки по Беларуси:
· курьерская;
· «Белпочта» в любую точку Беларуси;
|Тарифы для доставки по Беларуси почтовым курьером:
|До 1 кг.
|От 1 до 3 кг.
|От 3 до 15 кг.
|От 15 до 30 кг.
|7,80 руб.
|11,46 руб.
|15.24 руб.
|29.1 руб.
|Тарифы для доставки почтой «Белпочта»
|До 1 кг
|От 1 до 3 кг.
|От 3 до 15 кг.
|От 15 до 30 кг.
|5,04 руб.
|9,54 руб.
|12,66 руб.
|25,5 руб.
В Беларуси возможна оплата товаров наличными при получении у курьера, при самовывозе или в почтовых отделениях «Белпочта». Также принимаются оплаты через систему Assist Belarus с использованием карт VISA, MasterCard, МИР, UnionPay и БЕЛКАРТ. Дополнительно доступна система "Расчет" (ЕРИП) и можно запросить счет на оплату у менеджеров магазина разными способами.
Более подробно узнать об условия оплаты можно на отдельной странице "Условия оплаты"
На следующей странице представлена детальная информация о посадке и уходе за растениями.
Задать вопрос