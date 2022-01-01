Саженцы Апримиры представляют собой удивительное сочетание вкуса и аромата — это сливово-абрикосовый гибрид, полученный в результате скрещивания слив "Mirabelle von Herrenhausen" и абрикосов "Orangered". Этот удивительный сорт порадует вас не только богатым урожаем, но и неповторимыми качествами плодов. Апримира – это среднерослое дерево, идеально подходящее для небольших садов, потому что оно не занимает много места, сохраняя при этом впечатляющую урожайность. Вы сможете наслаждаться его плодовитостью на протяжении многих лет. Плоды этого сорта просто невероятные – крупные, весом 50-70 граммов и овальной формы, они поражают своим внешним видом! Кожица фруктов насыщенного желтого цвета с румяной натяжкой на солнечной стороне и густым пруиновым налетом, который легко стирается, создаёт прекрасное визуальное впечатление. Мякоть плодов Апримира – это настоящий гастрономический шедевр. Ярко-желтая, плотная и сочная, она издает восхитительный аромат, а вкус этих плодов нельзя забыть – они очень сладкие и обладают превосходным вкусом, что делает их идеальными как для употребления в свежем виде, так и для переработки в варенья, компоты и десерты. Плоды начинают созревать примерно с 20 по 30 августа, созревание плодов имеет растянутый характер. Апримира имеет хорошую зимостойкость. Этот сорт отличается высокой устойчивостью к грибным болезням, что делает его идеальным выбором для садоводов, стремящихся уменьшить использование химических средств защиты.

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